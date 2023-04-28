وجدة .. “الماء اولوية الأولويات” محور فعاليات مهرجان العلوم في نسخته العاشرة

هبة بريس : وجدة

تحت الرعاية الملكية السامية، انطلقت صباح اليوم الجمعة 28 ابريل الجاري بالمنتزه الإيكولوجي بوجدة، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان العلوم للشرق، والتي تمتد لغاية 30 من الشهر الحالي، تحت شعار « الماء،أولوية الأولويات» من تنظيم مؤسسة عمر بن عبدالعزيز(دار العلوم للشرق) و بتعاون مع عدة شركاء.

وعرف حضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، ووالي ولاية امن وجدة وشخصيات مدنية وعسكرية، بالإضافة الى تلاميذ المؤسسات التربوية، حيث قام الوفد بزيارة لمختلف النوادي المشاركة في المهرجان العلمي، من بينها رواق الشرطة العلمية والبطاقة البيومترية الوطنية.

وأبرز منظمو هذه التظاهرة الثقافية والعلمية أن نسخة هذه السنة، ستتميز بتنشيط ما يفوق 130ورشة عمل لتبسيط العلوم، تخص بشكل رئيسي موضوع المياه، من طرف خبراء وأساتذة وباحثين وطلاب، إضافة إلى مشاركة 24 نادٍ من الكليات والمدارس العليا، حيث سيعرضون مشاريعهم وأعمالهم البحثية، والمتمحورة حول الماء.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن تنظيم هذا الحدث العلمي سيتم من قبل فريق مكون من 300 متطوع، والذين سيتولون تنظيم وإدارة المهرجان، حيث سيفتتح أبوابه للجميع، ويستقبل حوالي 14000 زائر، بما في ذلك 10000طفل في الزيارات المنظمة، و4000 شخص في الزيارات الحرة.

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