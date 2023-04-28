مهنيو النقل الدولي للبضائع يحتجون على حرمانهم من “تأشيرة شينغن “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم العشرات من مهنيي النقل الدولي للبضائع “غير المرتفقة” اعتصام دام يومين أمام المديرية الجهوية للنقل بوجدة، احتجاجا على “حرمانهم من تأشيرة فرنسا والحق في الشغل لأزيد من سنة ونصف السنة”.

وجاء إحتجاج المهنيين بحسب بلاغ تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه، بعد تلكأ المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب، على منح التأشيرة، رغم توفرهم على جميع الوثائق المطلوبة وطنيا ودوليا للاستفادة منها”.

وقال هؤلاء في بلاغهم الموجه للرأي العام ، أنه خلال السنوات الماضية ، لم يكن هناك أي اشكال او عرقلة في تسلم ” التأشيرات ” لفائدة مهنيي نقل البضائع بكل أصنافهم، غير أن السنة الاخيرة، بدأت لغة عملية الرفض هي السائدة خصوصا في وجه سائقي الشاحنات الصغيرة”.

رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع الغير المرتفقة، “الحسين أياو”، كشف في تصريح له لوسائل اعلام وطنية، أن رفض منح التأشيرات الفرنسية بدأ منذ قرار فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، لكن بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية في لقاء بالرباط مع نظيره المغربي ” ناصر بوريطة” ، كشف الجانب الفرنسي أن هذا المشكل قد وجد طريقه للحل، لكن بعد أسابيع لم يتغير شيء ليبقى المشكل قائما بالنسبة للسائقين المهنيين.

ومما زاد من عدم استيعاب الموقف الفرنسي من رفض منح ” التأشيرات” هو أن هذا القرار يخالف تماما بنود اتفاقية النقل الدولي البري والبحري بين وزارة النقل واللوجيستيك المغربية ودول منطقة “شنغن”، وهي الاتفاقية التي تسمح للمهنيين باستصدار رخص السفر إلى كل دولة من وزارة النقل المغربية بموانئ الناظور وطنجة.

وقالت مصادر مهنية أن حوالي 80 سائق مهني لنقل البضائع، قد حرموا من ” الفيزا” بعد أن كانوا يحصلون عليها لمدة سنوات” وهو ما يعتبر بحسب هؤلاء تغيير مفاجئ إستهدف بشكل خاص سائقي وأرباب الشاحنات الصغيرة.

وكانت جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع الغير المرتفقة، قد راسلت عدد من المسؤولين الجهويين ووزارة النقل واللوجيستيك، لكن دون حلول مما تسبب في أزمة اجتماعية خانقة لهؤلاء المهنيين.

ويأمل المهنيين من وزارة الخارجية ووزارة النقل، الانكباب على هذا المشكل القائم والبحث عن حلول في اقرب الاجال، من أجل استمرار اسطول نقل البضائع بين اوروبا والمغرب في الاشتغال، وفق القوانين والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

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