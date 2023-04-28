وجدة .. إدانة الطبيب المتحرش ب 3 سنوات سجنا نافذا
هبة بريس - وجدة
قررت هيئة الحكم للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بعد ساعات طويلة من المرافعات، على الساعة الواحدة والنصف من صباح يومه الجمعة 28 أبريل الجاري، بمؤاخذة الدكتور أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالتهم المنسوبة إليه بالتحرش الجنسي في حالة العود من طرف النيابة العامة.
هذا، وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم ب3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية 10 آلاف درهم، وتعويضا مدنيا لفائدة الضحية دعاء مبلغ 50 ألف درهم، ولفائدة زوجها مبلغ 20 ألف درهم.
للاشارة، تعود أطوار الملف الي تاريخ 12 أبريل الجاري، بعدما تقدمت الضحية رفقة زوجها بشكاية في حق الطبيب بتهمة التحرش الجنسي عليها خلال مرافقتها لزوجها المريض لعيادته.
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10 تعليقات
3سنوات سجنا لهذا الطبيب قليلة في حق الضحية يجب على المحكمة إعادة النظر في الحكم .. يستحق أكثر..
يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لأنه قام بالتحرش على هذه السيدة المتزوجة ولم يحترم زوجها يستحق الرجم بالأحجار..
أنا في نظري يجب على السلطات القضائية ان تقوم باغلاق عيادته وسجنه فورا إذا كنا فعلا في بلد القانون.
القضاء لا يعطي لكل حقا حقه لأنه قضاء بدون مصداقية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذا كان التحرش اللفظي فهو فرق كبير بين التحرش الجنسي فمعاقبته تكون خفيفة اما الاخر معاقبته بالسجن لمدة طويلة مع الغرامة المالية والتعويضات ، وهذا ما يستحقه هذآ الطبيب ولكم واسع النظر.
نطالب من القضاء ان تحكم عليه بعدم مزاولة مهنة الطب لأن مهنة الطب مهنة شريفة ..
إذا كان فعلا يفعل مثل هذه الأفعال اللاخلاقية يجب معاقبته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدنيا اصبحت مليئة بالمخاوف والتعالب والذىاب وحسبنا آلله ونعم الوكيل .
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليه بالرجم بالحجارة ..
الله سبحانه الله قام بإجراء الأمطار وذالك لافعالنا التي لم تنتهى…