وجدة .. إدانة الطبيب المتحرش ب 3 سنوات سجنا نافذا

2023-04-28 / 13:39
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هبة بريس - وجدة

قررت هيئة الحكم للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بعد ساعات طويلة من المرافعات، على الساعة الواحدة والنصف من صباح يومه الجمعة 28 أبريل الجاري، بمؤاخذة الدكتور أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالتهم المنسوبة إليه بالتحرش الجنسي في حالة العود من طرف النيابة العامة.

هذا، وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم ب3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية 10 آلاف درهم، وتعويضا مدنيا لفائدة الضحية دعاء مبلغ 50 ألف درهم، ولفائدة زوجها مبلغ 20 ألف درهم.

للاشارة، تعود أطوار الملف الي تاريخ 12 أبريل الجاري، بعدما تقدمت الضحية رفقة زوجها بشكاية في حق الطبيب بتهمة التحرش الجنسي عليها خلال مرافقتها لزوجها المريض لعيادته.

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