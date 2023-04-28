ب”الرصاص”.. أمن سلا يوقف شخصا عرض مواطنين للخطر

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، فجر اليوم الجمعة 28 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير واندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة ويحدث الضوضاء بالشارع العام، غير أنه رفض الامتثال وواجه العناصر الأمنية باستعمال السلاح الأبيض، مما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه بعيار ثاني.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم الاحتفاظ به بالمستشفى المحلي تحت الحراسة الطبية في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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