سافر في رحلة مباشرة.. منتخب الفتيان يصل الجزائر

هبة بريس

وصلت بعثة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، قبل قليل، الى مطار قسنطينة الجزائري للمشاركة في النسخة 14 من منافسات كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها الجارة الشرقية في الفترة الممتدة ما بين 29 أبريل و19 ماي 2023.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، قد أعلنت مساء أمس الخميس، أن بعثة منتخب الفتيان ستتوجه يوم الجمعة في رحلة جوية مباشرة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، انطلاقا من مطار الرباط سلا.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن رئيس الجامعة فوزي لقجع والطاقم التقني للمنتخب الوطني الأول بقيادة وليد الركراكي ومساعديه رشيد بنمحمود وغريب أمزين اجتمعوا بلاعبي المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، بمركب محمد السادس لكرة القدم.

وأضاف البلاغ أن لقجع، أكد في كلمة وجهها للاعبي المنتخب الوطني، أن الجماهير المغربية تنتظر منهم تشريف الكرة الوطنية في هذا المحفل القاري، لاسيما أنه مؤهل لنهائيات كأس العالم.

وتابع أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني أبرز قيمة المشاركة في كأس إفريقيا وقيمة حمل قميص النخبة المغربية، مشيرا إلى أن مثل هذه المنافسات تتطلب نكران الذات والتفكير في المجموعة.

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