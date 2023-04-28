بعد 3 أشهر من الغياب.. ديمبلي يعود لقائمة برشلونة

2023-04-28 / 12:01
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هبة بريس - وكالات

عاد عثمان ديمبلي نجم برشلونة، لقائمة فريقه بعد غياب طويل، بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وتواجد ديمبلي في قائمة البارسا التي ستلعب مباراة ريال بيتيس، غدا السبت، على ملعب الكامب نو، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويغيب الجناح الفرنسي عن الملاعب منذ إصابته في مباراة جيرونا في الجولة 19 بالليجا، والتي أقيمت يوم 28 يناير الماضي.

كما عاد لاعب وسط الفريق، سيرجيو بوسكيتس، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام رايو فاليكانو بسبب الإيقاف، وكذلك المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، أراوخو، بوسكيتس، جافي، ديمبلي، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، فيران توريس، إيناكي بينيا، كريستنسن، ماركوس ألونسو، ألبا، كيسي، دي يونج، رافينيا، كوندي، إيريك جارسيا، بالدي، بابلو توريه، أرناو تيناس، لامين يامال

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة.

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