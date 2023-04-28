في أول خروج اعلامي له.. رئيس جامعة سطات يتعهد بطي صفحة الماضي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في أول خروج اعلامي له منذ تعيينه على رأس هرم إدارة جامعة الحسن الأول بسطات، شدد الدكتور ” عبد اللطيف مكرم”، على أن استراتيجيته الحالية تروم جعل الجامعة منارة للعلم والمعرفة وتطوير البحث العلمي والأكاديمي، ومنطلقا للأبحاث العلمية والأدبية والثقافية، ومشتلا لتكوين رجال الغد من الطلبة المتميزين لتعزيز سوق الشغل وخلق الكفاءات الوطنية ضمن رؤية شمولية موحدة تأخذ بعين الاعتبار اشراك كافة الفاعلين والمتدخلين للنهوض بالبحث العلمي لا من الناحية البيداغوجيا ولا من ناحية التكوينات، آخذا بعين الاعتبار لمخرجات كل المناظرات، خاصة توصيات المناظرة الجهوية لجهة البيضاء-سطات.

الرئيس الجديد الذي بدى من خلال لقائه مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية والوطنية داخل قاعة الاجتماعات بمقر الجامعة أمس الخميس، ( بدى) وكأنه يرسم معالم رؤية جديدة بتدبير حديث أساسه اشراك الجميع دون اقصاء وبتدخل ايجابي، وكأن الرجل يبعث رسائل جد هامة مفادها أن على الجميع الانخراط وابداء الرأي حول الآليات والميكانزمات الكفيلة بالنهوض بشؤون الجامعة مادام هناك هم مشترك ألا وهو إعادة الاعتبار للجامعة واخراجها من دائرة ” القيل والقال”، داعيا إلى العمل جنبا إلى جنبا للرقي بها لمستوى التطلعات وطنيا ودوليا، متعهدا بطي صفحة الماضي والاستفادة من الاخطاء السابقة لتحقيق غد أفضل.

عبد اللطيف مكرم، الذي كان يتحدث على هامش لقاء اعلامي حضره رؤساء الكليات والمؤسسات التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، أكد على أن سياسته ومشروعه الشخصي ينبني على تقاسم المعلومة واشراك الجميع في مناقشة كافة المشاريع الجامعية، داعيا إلى الانخراط الايجابي في هذا الورش المجتمعي انسجاما مع رؤية الوزارة الوصية على القطاع، خاصة في شقها المتعلق بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتباره مشروعا وطنيا طموحا له أهمية كبيرة.

واستعرض رئيس الجامعة أهم الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية للجامعة بخصوص المشاريع التي انخرطت فيها، والتي تلامس بالأساس تكوين الشباب من الناحية الأكاديمية والتشغيلية في علاقته بالبحث العلمي والانفتاح على المحيط، وكذا الشراكات الجهوية والوطنية والدولية، التي تروم بالدرجة الأولى إصلاح الطالب، عبر التكوين اللغوي والرقمنة التي تعد رافعة لتطوير الجامعة المغربية وخاصة جامعة الحسن الأول، فضلا على تكوين مواطن متشبع بروح المواطنة ومنفتح، وغيور على الجامعة وبلاده.

وأضاف مكرم الذي يبدو متحمسا لخلق الفارق، بأن رؤيته التدبيرية تهدف بالأساس إلى جعل الجامعة فضاء جذابا ومنفتحا على محيطه الخارجي من أجل إنتاج المعرفة والإسهام في التكوينات الإشعاعية، على جميع المستويات، العلمية، والثقافية والرياضية والفنية.

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