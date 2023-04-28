تارودانت : درك أولاد التايمة يوقف أكبر تجار المخدرات

2023-04-28 / 11:35
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجحت مصالح المركز الترابي للدرك بأولاد التايمة التابع لسرية تارودانت، قبل يومين، من إعتقال أحد أكبر تجار المخدرات بسوس، الملقب ب ” الضرݣة” والذي كان محط العديد من مذكرات بحث محلية ووطنية، في الاتجار في المخدرات والاختطاف والاحتجاز.

وجاء توقيف ” البارون” بعد عملية تمشيطية روتينية قامت بها المصالح الدرك بالجماعة الترابية ” إسن”، اسفرت عن اعتقال شخص في الثلاثينات من عمره رفقة حبيبته بأحد المنازل، وبعد عملية التنقيط لتحديد الهوية، تم إكتشاف أن الموقوف أحد أكثر المطلوبين لدى مراكز الدرك والامن بسوس.

ويعد الموقوف شريك لتاجر مخدرات آخر الملقب ” العلوة ” الذي لازال خارج قبضة العدالة ، ينشط بين المنطقة الحدودية الترابية بين إقليمي ” أشتوكة أيت باها و تارودانت” على مستوى الجماعة الترابية ” إيمي مقورن” حيث أنشأ هؤلاء مجموعة إجرامية في غفلة من مصالح الدرك بسرية ” بيوكرى ” تتكون من عدد من المطلوبين للعدالة، ياتوا يشكلون ” كارتيل”خطير، يمتلك لوجيستيك للعمل وكذلك أشخاص مساعدين ، خصوصا بعد أن قامت نفس العصابة بإختطاف شخص من منطقة سبت الكردان بتارودانت، واحتجازه وتعنيفه واغتصابه، للانتقام منه، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الجريمة، هل مرتبطة بإفشاء أسرارهم للسلطات، أم لاسباب أخرى، لازالت الابحاث سارية مع التاجر الموقوف نفسه.

وقالت مصادر الجريدة، أن المصالح الدركية قد حجزت بحوزة الموقوف، كمية من المخدرات و أسلحة بيضاء، ودراجات نارية باهضة الثمن، يرجح انه متحصل عليها من السرقة.

ولازال التحقيق مستمر مع الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، من أجل الاستماع له حول الجرائم المتهم لها وكذلك تحديد هوية شركائه في الاتجار في المخدرات .

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