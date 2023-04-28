الرصاص يلعلع بالخميسات لإيقاف شخص اعترض سبيل مواطنين بكلاب شرسة

هبة بريس

اضطر عناصر الشرطة بالمنطقة الاقليمية للامن بمدينة الخميسات، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 28 أبريل الجاري، لاستخدام أسلحتهم الوظيفية في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في وضعية غير طبيعية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلاب من فصيلة شرسة.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه الذي كان في حالة تخدير متقدمة بحي “تادارت” بمدينة الخميسات، بعد ضبطه في حالة تلبس باعتراض سبيل المارة وتعنيفهم، حيث رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة بواسطة سكين من الحجم الكبير وتحريض كلبين من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر موظفي الشرطة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية وإطلاق رصاصات تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه وتحييد الكلاب التي قام بتحريضها.

وقد مكّن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفو الشرطة الذين شاركوا في هذا التدخل.

وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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