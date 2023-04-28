جليلة المغربية: لا علاقة لي بانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

2023-04-28 / 09:42
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هبة بريس

نفت البلوغر جليلة المغربية تورطها في انفصال الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل.

وقالت جليلة المغربية: بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إني ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد، لأن البعض بيتهمني إني السبب، لكن أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده.

وأضافت جليلة المغربية: أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة وفي أكونتات عاملين فوتوشوب لحاجات أنا مش قايلاها.

وتابعت: انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل قسمة ونصيب ومن ربنا لو كانوا فشلوا في جوازهم، ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة السبب أنا مش شماعة تتعلق عليا أي حاجة تحصل.

كما أكدت جليلة المغربية أنها لا تنزعج من ارتباط اسمها باسم تامر حسني، قائلة: أنا وتامر عشرة سنين ومش بزعل لما بشوف اسمي أو صوري مرتبط به دي حاجة طبيعية؛ لأني بحترمه على المستوى الفني والإنساني وربنا يوفقه ويكتب له الخير، وانفصاله حاجة من ربنا؛ لأنه بيجيب لنا الخير دائما.

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‫2 تعليقات

  1. اصبحنا نقرأ روتيني يومي في موقعكم المحترم .الصحافة مهنة نبيلة تحترم خصوصية الشعب وتحافض على ثقافته وتدافع عنها بكل الوسائل. هل انتم من من يقوم لهذا الشيء ؟

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  2. كلشي قحٍ.. يا ولد الحاج، حاولوا ديروا شي مواضيع أخرى، باش القح.. ماتبقاوش اطلعوا ليهم الشأن، حتى بناتنا كيولوا ظنوا ان الزواج المختلط راه شي حاجة، مغربية مايصلح ليها غير مغربي والعكس صحيح، الواحد يوحل غير في المؤكولات نحن نريد كسكسي، المسمن…. هذا مايروقش ليهم.

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