إسبانيا.. موجة حر مبكرة مع درجات حرارة قياسية
هبة بريس - وكالات
تشهد إسبانيا موجة حر مبكرة بشكل استثنائي تبلغ ذروتها اعتبارا من الخميس، وهو وضع يقلق السلطات في هذا البلد الذي يعتبر في مقدمة الدول التي تعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا.
وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية إن “من المرجح أن تبلغ هذه الموجة ذروتها الجمعة”، متحدثة عن “درجات حرارة قصوى قريبة من تلك التي تسجل في مطلع يوليو، وأرقام قياسية معممة لشهر أبريل”.
وفي حوالي الساعة 15,00 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت الحرارة إلى 38,7 درجات في قرطبة (جنوب) و37,8 درجات في إشبيلية، بحسب بيانات مصلحة الأرصاد الجوية التي عدلت توقعاتها بشكل طفيف بعدما كانت تحدثت عن 40 درجة في مطلع الأسبوع.
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11 تعليقات
أما المغرب فينعم بفصل ربيعي جيد و ليس فيه حرارة مفرطة و لا علاقة له بما يقع في إسبانيا.
نتمنى ان هذه الموجة الحر لا تؤثر على الغابات ولا على المزروعات الفلاحية .
اللهم كن لطفا ورحمة على إخواننا المسلمين والمسلمات المهاجرين بهذا البلد إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
اسبانيا لم تعرف منذ سنوات طويلة هذه الموجة الحر .اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يا رب العالمين.
الدول الأوروبية دائما على استعداد المشكل الكبير والطامة الكبرى هو المغرب هههههههههههه.
لديهم معدات لتصدي موجة الحر إنه شيء عادي بالنسبة لهم.
إسبانيا دولة تعرف التصرف وتستعد لكل الكوارث الطبيعية ولديها مخططات جدية ولا تبدر اموالها في التفاهات بل يهمها مصلحة مواطنييها قبل كل شيء .
يجب على المهاجرين المقيمين في إسبانيا الحيطة والحذر من هذه الموجة الحر لأنها تسبب الأمراض ومن بينها الكلي لهذا يجب شرب الماء بكثرة.
نحن لم نتحمل هذه الموجة الحر في الدنيا وكيف هي في الآخرة.. اللهم لطفك وسترك بعبادك يآرب..
خلال هذه الفترة الحر يجب على الأمهات أن يهتم باطفالهم الصغار وذلك باعطائهم شرب الماء بكثرة..
يجب الحيطة والحذر من احتراق الغابات وعدم رمي الزجاج بها حتى لا يسبب من حريقها وتصبح كارثة بيئية وانسانية لقدر الله.