“مدارس خضراء”.. انطلاقة الموسم الثاني من الأنشطة البيئية في مؤسسات الدار البيضاء

2023-04-28 / 11:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت بحر هذا الأسبوع شركة “كازا بيئة”، تحث إشراف جماعة الدار البيضاء و بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الدار البيضاء-السطات، عن الانطلاقة الفعلية للنسخة الثانية للبرنامج التربوي التحسيسي “مدارس خضراء”.

و ستشارك في فعاليات هذه السنة 48 مدرسة ابتدائية عمومية تمثل مختلف مقاطعات المدينة، و الجديد هذا الموسم، هو تنظيم مسابقة كبرى ستتبارى فيها المدارس المشاركة في النسخة الأولى من البرنامج.

و انطلق البرنامج التربوي التحسيسي “مدارس خضراء” من مدرسة مولاي إدريس الأول بمقاطعة الصخور السوداء بحضور نائب العمدة المكلف بقطاع النظافة و رئيس مقاطعة الصخور السوداء و المدير الإقليمي للتربية و التكوين بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي.

و عرفت هذه الصبيحة مشاركة نشيطة و مكثفة لكافة تلاميذ المدرسة الذين تفاعلوا إيجابا مع الأنشطة و الألعاب و كذا الفقرات التحسيسية المقترحة.

كما حطت قافلة “مدارس خضراء” الرحال بمقاطعة الحي الحسني و بالضبط بمدرسة الفلاح الابتدائية.

و عرف هذا اليوم حضور نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني المكلف بالبيئة و مدير المقاطعة و رئيس مصلحة الشؤون الثقافية و الرياضية بالمقاطعة و المنسقة الإقليمية للتربية البيئية و التنمية المستدامة بالمديرية الاقليمية للتربية و التكوين عمالة الحي الحسني.

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