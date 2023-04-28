رسميا .. بعثة المنتخب المغربي تتوجه في رحلة مباشرة إلى الجزائر
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ستتوجه اليوم الجمعة في رحلة جوية مباشرة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، انطلاقا من مطار الرباط سلا، للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم ما بين 29 أبريل و19 ماي المقبل بالجزائر.
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن رئيس الجامعة فوزي لقجع والطاقم التقني للمنتخب الوطني الأول بقيادة وليد الركراكي ومساعديه رشيد بنمحمود وغريب أمزين اجتمعوا بلاعبي المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، بمركب محمد السادس لكرة القدم.
وأضاف البلاغ أن لقجع، أكد في كلمة وجهها للاعبي المنتخب الوطني، أن الجماهير المغربية تنتظر منهم تشريف الكرة الوطنية في هذا المحفل القاري، لاسيما أنه مؤهل لنهائيات كأس العالم.
وتابع أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني أبرز قيمة المشاركة في كأس إفريقيا وقيمة حمل قميص النخبة المغربية، مشيرا إلى أن مثل هذه المنافسات تتطلب نكران الذات والتفكير في المجموعة.
7 تعليقات
الرحلة مباشر من المروك إلى الجزاءر للفريق لكن ليس بطاءرة الخطوط الجوية الملكية أو اية طاءرة مروكية كما كان يشترط لقجع . باقي الطاءرات التابعة لدول أخرى لم تكن يوما ممنوعة من الطيران فوق الاجواء الجزاءرية حتى و إن كانت قادمة من المروك في رحلة مباشرة الممنوع هو طاءرات الخطوط الملكية أو أي طاءرة تابعة له فلا تحاولوا تغليط القراء
بالتوفيق والنجاح..
نتمنى لهم التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي..
يجب عليهم أن يكونوا في أتم الاستعداد..
دعوانتا لهم بالتوفيق ..
مربوحة ان شاء الله..
الى الكرغولي مرواني وكأنه انجاز سيجنب ساكني الششاير الوقوف في الطوابير من اجل(نصف ليترا حليب) او سيجعل من صنيعة فِرنسا تزاحم المانيا او الولايات المتحدة.