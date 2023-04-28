طقس
الصورة تعبيرية

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-28 / 08:05
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تظل الأجواء حارة إلى محليا جد حارة بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وادي ملوية، الجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع نزول قطرات مطرية وتسجيل رعد محلي بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، الريف والمنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى بالواجهة المتوسطية.

ومن المنتظر أيضا ظهور سحب منخفضة فوق السواحل الجنوبية والوسطى، وتناثر محلي لحبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية مع تسجيل هبات لرياح نوعا ما قوية بكل من المنطقة الشرقية، وسط البلاد وبالقرب من السواحل الجنوبية.وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 14 و20 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، منطقة طنجة، سهول المحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الصحراوية.

وستكون ما بين 19 و26 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالمنطقة الشرقية وبجنوب البلاد بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان وأحيانا قليل الهيجان إلى هائج شمال بوجدور ، وقليل الهيجان إلى هائج في الجنوب .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ب”الرصاص”.. أمن سلا يوقف شخصا عرض مواطنين للخطر

ب”الرصاص”.. أمن سلا يوقف شخصا عرض مواطنين للخطر

2023-04-28 / 13:04
Photo of بعد 3 أشهر من الغياب.. ديمبلي يعود لقائمة برشلونة

بعد 3 أشهر من الغياب.. ديمبلي يعود لقائمة برشلونة

2023-04-28 / 12:01
Photo of تارودانت : درك أولاد التايمة يوقف أكبر تجار المخدرات

تارودانت : درك أولاد التايمة يوقف أكبر تجار المخدرات

2023-04-28 / 11:35
Photo of في أول خروج اعلامي له.. رئيس جامعة سطات يتعهد بطي صفحة الماضي

في أول خروج اعلامي له.. رئيس جامعة سطات يتعهد…

2023-04-28 / 11:06
Photo of الرصاص يلعلع بالخميسات لإيقاف شخص اعترض سبيل مواطنين بكلاب شرسة

الرصاص يلعلع بالخميسات لإيقاف شخص اعترض سبيل مواطنين بكلاب…

2023-04-28 / 10:31
Photo of جهود جبارة للبحث عن دراجين مغربيين فقدا على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر

جهود جبارة للبحث عن دراجين مغربيين فقدا على الحدود…

2023-04-28 / 08:40
Photo of الانتخابات الجزئية.. ساكنة بني ملال تؤكد الثقة في ” الأحرار “و “الحركة الشعبية” يتقهقر

الانتخابات الجزئية.. ساكنة بني ملال تؤكد الثقة في ”…

2023-04-28 / 00:01
Photo of “الحركة الشعبية” يتصدر نتائج الانتخابات الجزئية بإفران

“الحركة الشعبية” يتصدر نتائج الانتخابات الجزئية بإفران

2023-04-27 / 22:41
Photo of “الأنترنيت” غير متاح لـ90 في المائة من الفتيات في البلدان الفقيرة

“الأنترنيت” غير متاح لـ90 في المائة من الفتيات في…

2023-04-27 / 20:15
Photo of نادي قضاة المغرب لوهبي ..الدستور “قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل”

نادي قضاة المغرب لوهبي ..الدستور “قطع مع تبعية القضاء…

2023-04-27 / 19:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق