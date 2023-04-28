طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تظل الأجواء حارة إلى محليا جد حارة بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وادي ملوية، الجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع نزول قطرات مطرية وتسجيل رعد محلي بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، الريف والمنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى بالواجهة المتوسطية.

ومن المنتظر أيضا ظهور سحب منخفضة فوق السواحل الجنوبية والوسطى، وتناثر محلي لحبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية مع تسجيل هبات لرياح نوعا ما قوية بكل من المنطقة الشرقية، وسط البلاد وبالقرب من السواحل الجنوبية.وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 14 و20 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، منطقة طنجة، سهول المحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الصحراوية.

وستكون ما بين 19 و26 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالمنطقة الشرقية وبجنوب البلاد بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان وأحيانا قليل الهيجان إلى هائج شمال بوجدور ، وقليل الهيجان إلى هائج في الجنوب .

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