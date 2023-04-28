الانتخابات الجزئية.. ساكنة بني ملال تؤكد الثقة في ” الأحرار “و “الحركة الشعبية” يتقهقر

هبة بريس _ بني ملال

جرت اليوم الخميس انتخابات جزئية تشريعية، بالدائرة الانتخابية بني ملال، أفرزت منح الثقة لمرشح حزب “التجمع الوطني للأحرار” عبد الرحيم الشطبي، الذي فاز بفارق أصوات كبير جدا عن باقي المرشحين الخمسة.

وبحسب النتائج النهائية فقد حصل الشطبي، على 15973 صوت، متبوعا بمرشح الإتحاد الاشتراكي بــ 2749 صوت، ثم مرشح جبهة القوى الديمقراطية بــ 2103 صوت.

ورغم انسحاب حزب “العدالة والتنمية” من سباق الانتخابات، ومسانده مرشح حزب “الحركة الشعبية”، غير أنه لم يحصل سوى على 1787 صوتا، محتلا متقهقرا بذلك للمرتبة الرابعة، متضررا بشكل كبير من اعتقال محمد مبدع، أمس الأربعاء، بسبب تورطه في تهمم تتعلق أساسا بالفساد المالي.

ومن المعلوم أن المحكمة الدستورية قد قضت، شهر فبراير الماضي، بتجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شد، من صفة عضو بمجلس النواب، إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا “مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام”.

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