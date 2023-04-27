“الحركة الشعبية” يتصدر نتائج الانتخابات الجزئية بإفران

ع محياوي _ هبة بريس

تصدر حزب الحركة الشعبية، نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية بالجماعة الحضرية لإفران .

وقد حصل حزب الحركة الشعبية في اقتراع اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، على 13 مقعد ، متبوعا بحزب الأحرار ب 04 مقاعد، حزب الإستقلال ب 02 مقاعد، وحزب التقدم والإشتراكية بمقعد واحد.

وقد سبق ل ” عبد الحميد المزيد ” عامل إقليم إفران، أن تقدم مؤخرا بمقال استعجالي إلى المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، من أجل حل مجلس جماعة افران، قبل أن يقرر القضاء استدعاء أعضاء المجلس المذكور بمراسلتهم .

وحسب المقال الاستعجالي، فإن ما تعيشه الجماعة المذكورة من مشاكل أثر سلبا على حماية مصالحها . بعد فقدان الرئيس السابق بلون الحركة الشعبية هشام عفيفي لأغلبيته بلون الحركة الشعبية سابقا قبل أن يترشح في الانتخابات الجزئية بلون الحمامة، وهو المعطى الذي تأكد بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي ، وكذا التسيير العشوائي الأمر الذي يفسره معارضون ب” التسيير الانفرادي ” لشؤون المجلس الجماعي .

وكانت جماعة افران قد انتخبت هشام عفيفي رئيسا لها، في الاستحقاقات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم، غير أن الأمور اتخذت مجرى آخر لا تستوفي فيه شروط التواصل ، كان عنوانه ” البلوكاج ” على مستوى كل أجهزته الإدارية، خاصة بعد فقدان الرئيس الأغلبية في الدورات الأخيرة .

وجاء هذا القرار، بعد أن تقدم عامل إقليم إفران بطلب إلى المحكمة الإدارية بمكناس، يرمي إلى حل المجلس الجماعي لافران طبقا للمادة 72 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بفعل حالة “البلوكاج”، التي يعيشها المجلس، والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، وأضرت بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0