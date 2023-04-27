سطات…حريق يلتهم 60 هكتارا من المحاصيل الزراعية والدرك يوقف مشتبه فيه
محمد منفلوطي_ هــــبة بريس
علمت “هـــبة بريس” من مصادرها، أن حوالي 60 هكتارا من المحاصيل الزراعية كانت ظهر اليوم الخميس في مرمى النيران التي اندلعت في ظروف غامضة بمجموعة من الحقول بتراب جماعتي امزورة وأولاد سعيد دائرة سطات شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية، وهي الواقعة التي خلفت تذمرا واستياء وهلعا بين صفوف الفلاحين الذين باتوا متخوفين على محاصيلهم في زمن تعرف فيه المنطقة ارتفاعا مهولا في درجة الحرارة.
وأضافت مصادرنا، أن تأخر عناصر الوقاية المدنية، جعل العديد من الفلاحين يهرعون إلى عين المكان لتقديم العون مستعينين بتقنيات بدائية في محاولة منهم لتطويق الحرائق، قبل أن يتدخل رجال الاطفاء الذين تمكنوا من السيطرة عليها، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد بمعية قائد امزورة وقائد أولاد سعيد تحقيقاتهم لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء هذه الفاجعة التي تعيد إلى الأذهان من جديد سيناريو الحرائق التي تلتهم كل سنة العديد من الهكتارات الفلاحية مخلفة دمارا كبيرا واستياء بين صفوف الفلاحين الصغار.
وأكدت ذات المصادر، أن التحقيقات المكثفة التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مكنت من توقيف أحد المشتبه فيه بتعليمات من النيابة تمهيدا لاحالته على أنظارها لاستكمال التحقيقات معه.
ويشار، أنه ومع كل حادثة حريق، يطرح موضوع التأمين عن المخاطر المحدقة بالمنتوجات الفلاحية من جديد لاسيما في هذه الظرفية العصيبة التي تمر بها البلاد جراء توالي سنوات الجفاف وضعف الانتاج الفلاحي، مما يتطلب من الوزارة الوصية العمل على مواصلة تفعيل التوجهات الاستراتيجية التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر مع اعتماد سياسات تروم تدبير المخاطر المحدقة بالمنتوج الفلاحي عبر بلورة نظام تأميني كفيل بتحسين مناخ الأعمال بالقطاع.
تعليق واحد
فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد بمعية قائد امزورة وقائد أولاد سعيد.
ايها “الصحفي” او من يكون كاتب المقال لمعلوماتك و الاستفادة مستقبلا الدرك الملكي وحده من يقوم بالبحث و لا علاقة للقائد او الباشا بالبحث من قريب او من بعيد اد ان البحث و نتائجه سري و لا يطلع عليه الا ضابط الشرطه القضائيه الدي أنجزه و بالطبع النيابة العامة و لا حق للقائد او غيره حتى الاطلاع عليه.
بالمناسبة عدد من الصحفيين يجهلون طريقة اشتغال الظابطة القضائية و غير ملمين بادنى معلومة في الميدان.
ضابط الشرطه القضائيه سواء من جهازي الدرك الملكي او الأمن الوطني مسموح له ان يتنقل في كل الثراب الوطني ان تطلب البحث دلك و اما الباشا و القائد فمهامه تنحصر داخل نقود الدائرة بالنسبة للأول و القيادة بالنسبة الثاني و لا يسمح له يتجاوز نفوده الثرابي لدا لا تناط بهم ممارسة الشرطة القضائية في الجرائم و القضايا التي تتطلب تحقيقا و الاستماع إلى كل الأطراف مشتكي مشتكى به و الشهود و كدلك إجراء المعاينات الخ.