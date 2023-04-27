ماراطون الرمال .. إنسحاب المغربيان رشيد المرابطي وعزيز العقاد

2023-04-27 / 22:21
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هبة بريس _ رياضة

قرر المغربي رشيد المرابطي الفائز تسع مرات بلقب ماراطون الرمال وزميله في الفريق عزيز العقاد، مساء اليوم الخميس، الانسحاب من النسخة السابعة والثلاثين للماراطون.

وجاء قرار الانسحاب بعد تعرض المرابطي و العقاد، لعقوبة من طرف لجنة الماراطون تقضى بتأخيره ثلاث ساعات بعد فحص غير متوقع لحقيبة الظهر الخاصة به، أسفر عن وجود طعام تلقاه من شخص آخر، علما أن قواعد الماراطون تمنع ذلك.

وبحسب اللجنة المنظمة فإن “أي مساعدة خارجية محظورة وتخضع لعقوبات”، إذ يعتمد ماراطون الرمال على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى المواد الغذائية وغيرها طوال مدة الحدث، حيث تعود مسؤولية تزويد المشاركين بالمياه والسكن للجنة المنظمة، كما يتم فحص الحقائب بانتظام للتأكد من امتثال المنافسين للقواعد.

يذكر أن انسحاب عزيز العقاد زميل رشيد المرابطي و شقيقه محمد في الفريق، ترتب عنه خلط الأوراق على مستوى التصنيف العام للرجال، سواء على المستوى الفردي أو الفرق.

و في الترتيب الفردي، يتصدر محمد المرابطي شقيق رشيد الأصغر الصدارة بفارق 3 دقائق و 17 ثانية عن عزيز يشو، بينما يأتي الفرنسي ماتيو بلانشارد ثالثا بعد الإطاحة برشيد المرابطي من المركز الثالث.

وكانت النتيجة في التصنيف العام للفريق لصالح فريق “تي جي سي سي” TGCC، الذي ضم رشيد المرابطي وعزيز العقاد، حيث انتقل من المركز الأول إلى المركز الثالث، خلف فريق France TERDAV (الأول) وفريق Sofac (الثاني) الذي يضم عزيزيشو، لحسن أحنصال، وحميد يشو.

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