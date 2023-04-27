(فيديو) حمد الله يسجل ثنائية ويقود إتحاد جدة لفوز مثير أمام الشباب في الدوري السعودي

2023-04-27 / 20:50
1

هبة بريس : رياضة

قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه إتحاد جدة لفوز قاتل أمام ضيفه الشباب بهدفين لواحد، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

وسجل حمد الله ثنائية في مباراة اليوم في الدقيقتين 18 و106 من ضربتي جزاء، ليرفع بذلك حصيلته التهديفية هذا الموسم إلى 18 هدفا في صدارة الهدافين مناصفة مع النيجيري إيغالو، مهاجم الهلال.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماراطون الرمال .. إنسحاب المغربيان رشيد المرابطي وعزيز العقاد

ماراطون الرمال .. إنسحاب المغربيان رشيد المرابطي وعزيز العقاد

2023-04-27 / 22:21
Photo of الإصابة تضرب أملاح وتحرمه من إكمال مباراة فريقه ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

الإصابة تضرب أملاح وتحرمه من إكمال مباراة فريقه ضد…

2023-04-27 / 18:30
Photo of البدراوي يحفز لاعبي الرجاء بمنحة كبيرة للإطاحة بالأهلي المصري

البدراوي يحفز لاعبي الرجاء بمنحة كبيرة للإطاحة بالأهلي المصري

2023-04-27 / 18:03
Photo of كاف يعلن تقدم 6 دول بطلبات الترشيح لاستضافة “كان 2027”

كاف يعلن تقدم 6 دول بطلبات الترشيح لاستضافة “كان…

2023-04-27 / 17:27
Photo of “فيفا” و”كاف” يفرضان على الجزائر السماح لمنتخب أقل من 17 سنة بالسفر في رحلة مباشرة إلى قسنطينة

“فيفا” و”كاف” يفرضان على الجزائر السماح لمنتخب أقل من…

2023-04-27 / 17:25
Photo of الأهلي يتدرب بالعربي الزاولي و رئيس مقاطعة عين السبع يحتفي بالفريق المصري

الأهلي يتدرب بالعربي الزاولي و رئيس مقاطعة عين السبع…

2023-04-27 / 08:56
Photo of سيتي يضرب أرسنال بقوة ويهدد حلمه بلقب الدوري الإنكليزي

سيتي يضرب أرسنال بقوة ويهدد حلمه بلقب الدوري الإنكليزي

2023-04-26 / 22:08
Photo of ماراطون الرمال.. محمد المرابطي يفوز بالمرحلة الرابعة

ماراطون الرمال.. محمد المرابطي يفوز بالمرحلة الرابعة

2023-04-26 / 21:56
Photo of اللجنة الأولمبية تعقد جمعيها العاميين لسنتي 2021 و

اللجنة الأولمبية تعقد جمعيها العاميين لسنتي 2021 و

2023-04-26 / 21:50
Photo of بتواجد 4 أندية.. سيطرة مغربية على قائمة أفضل 10 أندية في القارة الأفريقية

بتواجد 4 أندية.. سيطرة مغربية على قائمة أفضل 10…

2023-04-26 / 21:15

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق