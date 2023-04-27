“مجموعة كورال الخالدات” تحيي حفلا لفائدة نزلاء سجن بني ملال

2023-04-27 / 20:39
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هبة بريس _ بني ملال

احتض السجن المحلي بني ملال مساء يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، حفلا فنيا لفائدة نزيلات و نزلاء المؤسسة، أحيته مجموعة كورال الخالدات ببني ملال بقيادة المايسترو الأستاذ أحمد برعو ، وفرق موسيقية محلية بالسجن المحلي بني ملال.
وأدى أعضاء الخالدات، خلال هذا الحفل، مجموعة من المقطوعات الغنائية المغربية، إضافة إلى قطع موسيقية شرقية،كما عرف أيضا تقديم فقرة فكاهية وصلات فنية، قدمتها فرق موسيقية بالسجن السجن المحلي بني ملال؛ كفرقة “عبيدات الرمى”، وفرقة الانشاد و المديح وفرقة “العونيات” وسط تفاعل كبير من طرف أعضاء مجموعة كورال الخالدات و النزلاء المستفيدين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد مؤسس مجموعة “كورال الخالدات”، الأستاذ أحمد برعو، أن هذا الحفل يأتي في إطار التعريف بالتراث المغربي والعربي الأصيل، مضيفا أن المجموعة تسعى لتشارك نزلاء المؤسسة السجنية شغفهم بالغناء والموسيقى، فضلا عن منحهم فرص لإبراز مواهبهم الفنية المختلفة.

من جانبها أعربت أمينة الصيباري، عضوة في مجموعة كورال الخالدات ورئيسة جمعية مهرجان ثقافات وفنون الجبال عن سعادتها بالمشاركة في هذه الحفل، الذي يهدف إلى تقاسم حب الموسيقى مع نزلاء المؤسسة.

وبدورها نوهت إدارة المؤسسة بهذه المبادرة المتميزة، التي تروم إلى تعزيز البرامج الفنية التأهيلية الموجهة لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية، من خلال تنظيم أنشطة فنية لفائدة نزلاءها، مشيرة كذلك إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تطوير مجال انفتاح السجين على العالم الخارجي تمهيدا لإدماجه فيه.

يشار إلى أن مجموعة كورال الخالدات هي فرقة غنائية تتألف من حوالي 30 عضوا، تأسست سنة 2011.، جمعتهم الموهبة وروح الفن الجميل، و يتقاسمون شغف وحب الموسيقى والغناء المغربي والعربي بكل مكوناته وهدفهم التأسيس لفعل فني راقي.

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