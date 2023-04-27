“الحكومة” : المخطط الأخضر لم يضر بالأمن الغذائي

هبة بريس _ الرباط

اختار الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالتحدث عن المخطط الأخضر

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وبرأ الناطق الرسمي اضرار المخطط الاخضر بالأمن الغذائي للمغاربة، والتسبب في الغلاء الذي تعرفه المنتجات الفلاحية اليوم.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية إنه وقبل أربع سنوات كنا نعيش زمن الوفرة، وكانت الأصوات تقول إن المخطط الأخضر زاد الإنتاج بشكل كبير جدا، وهذا غير معقول، وينبغي مراجعة الأمر، ولم يكن أحد يقول إن المخطط لم يحقق نتائجه.

وأضاف أنه اليوم، وبعدما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة من موجة جفاف شديدة وقلة التساقطات، وغلاء المدخلات الفلاحية بات

ت الانتقادات تطال المخطط.

وزاد أن المنتقدين يتركون موضوع مدخلات الإنتاج الفلاحي النرتفعة وقلة التساقطات، ويصدرون كلاما لو كانت سنة مطيرة ما كانوا ليقولوه، معتبرا أن الحكم ينبغي أن يكون منصفا باستحضار السياق، حتى لا يتم إطلاق الأراء على عواهنها و يتم تقديم تقييم حقيقي للاستراتيجية.

وفي الوقت الذي نشير فيه أصابع الاتهام للمخطط الأخطر باستنزاف المياه، اكد بايتاس أن حصة الفلاحة من ماء الري انخفضت السنة الماضية من 6 مليار متر مكعب إلى مليار واحد فقط، أي بنسبة 80%، لكن لا احد يتحدث عن هذا الأمر.

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