الإصابة تضرب أملاح وتحرمه من إكمال مباراة فريقه ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

هبة بريس : القسم

تعرض الدولي المغربي سليم أملاح للإصابة خلال مباراة فريقه بلد الوليد ضد فالنسيا، اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وترك اللاعب أرضية الملعب في الدقيقة 44 بعدما تعرض لإصابة على مستوى الكتف، إثر التحام مع التركي سينك أوزكاكر، مدافع فالنسيا.

وينتظر أن يخضع سليم أملاح لمزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة من طرف الطاقم الطبي لفريقه في غضون الساعات القليلة القادمة من أجل تقييم إصابته وتحديد مدة غيابه.

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