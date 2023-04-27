الحكومة تعلق على جدل تعيين كاتب عام وزارة التربيةالوطنية

2023-04-27 / 18:04
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هبة بريس _ الرباط

تعليقا على الضجة التي أحدثها تعيين كاتب عام جديد لوزارة التربية الوطنية وتمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، إن “القرار تم في احترام لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا”.

وأضاف بايتاس، خلال معرض جوابه على أسئلة الصحفيين حول الموضوع، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن ” القانون المنظم للوظيفة العمومية يلزم الوزارة بإجراء المباراة وهناك لجنة تشرف على دراسة ملفات المترشحين وانتقاء الملفات المستوفية للشروط قبل الوصول إلى مرحلة اجراء المقابلات التي تبقى فيها السلطة التقديرية للجنة وتعمل على ترتيب النتائج حسب المتبارين، لكن في بعض الأحيان حينما يتم تنظيم هذه المباريات لاينجح أحد”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الوزارة أصدرت بلاغا في الموضوع لكن السؤال المطروح هو هل تم خرق قانون التعيين في المناصب العليا”، مشددا بالقول “لا أعتقد بأن الوزارة خرقت القانون لأنه تم تنظيم المباراة”.

واثار تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، جدلا سيما على مستوى مدى احترام هذا التعيين لمبادئ ومساطر التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي.

وقال بووانو وأبلاضي في سؤال كتابي مشترك، موجه لوزير التربية الوطنية، إن الأمر المثير للقلق في تعيين السحيمي، أن اسمه لم يكن واردا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مقابلة انتقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أجريت يوم 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

وتابعا: “ما يجعل هذا التعيين مخالفا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية”.

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