البدراوي يحفز لاعبي الرجاء بمنحة كبيرة للإطاحة بالأهلي المصري
هبة بريس : القسم الرياضي
حرص عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي على تحفيز لاعبي فريقه للإطاحة بالأهلي المصري والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وحدد البدراوي منحة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في 11 مليون سنتيم لكل لاعب.
وتنتظر الرجاء مهمة صعبة في موقعة الإياب أمام الأهلي المصري، بعدما خسر الفريق المغربي موقعة الذهاب التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة بهدفين دون رد.
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11 تعليقات
نتمنى الفوز للرجاء الرياضي على خصمه الأهلي..
يجب الزيادة في قيمة المنحة المالية وتشجيع اللاعبين اكثر..
على الرجاء ان يتحدى هاته المهمة الصعبة امام الأهلي المصري..
يبقى الرجاء من النوادي العملاقة ..
على الجمهور ان يكون حاضرا بكثافة لمناصرة الفريق الخضر ..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
ديما رجاء..
نتمنى لهم الفوز على الاهلي لانه ليس بفريق سهل للإطاحة به..
على منذر الكبير تعزيز دفاع الرجاء اكثر وبناء خط هجوم قوي..
مبادرة طيبة من الرئيس عزيز بدراوي ..
من خلال المقارنة بين الفريقين وخاصة في مقابلة الإياب وتحديد في الشوط الأول وكدا مقابلة الوداد فالرجاء قادر على هزم الأهلي وغير الأهلي فقط خاص اللاعابة يكونو رجال