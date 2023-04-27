“مركز دراسات “يطالب باستتباب الأمن الغذائي

هبة بريس _ الرباط

طالب مركز دراسات مغربي على ضرورة تحرك حكومة عزيز أخنوش من أجل استتباب الأمن الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة،

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كما دعا إلى جعل الحوار الاجتماعي فضاء لسماع صوت «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» الذي يطالب الحكومة باستعجالية التدخل لحماية المقاولة المغربية في هذه الظرفية الدولية والوطنية، وبتسريع إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات.

جاء ذلك في تقرير صادر عن «مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، ويقدم قراءة في حصيلة السنة الاجتماعية الأولى الممتدة من أبريل 2022 إلى أبريل 2023.

ولاحظ التقرير كذلك أنه لم يتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة لتمكين الموظف المتضرر من مواجهة آثار الأمراض وحوادث الشغل بالوظيفة العمومية، كما لم تُراجَع المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو طويلة الأمد

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