كاف يعلن تقدم 6 دول بطلبات الترشيح لاستضافة “كان 2027”

2023-04-27 / 17:27
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هبة بريس _ رياضة

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، تلقيها طلبات من جانب 6 دول من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال الكاف، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إنه مع نهاية فترة تلقي الطلبات، استقبلت الكونفدرالية الإفريقية 4 ملفات من جانب 6 دول لاستضافة البطولة القارية الأبرز في نسختها لعام 2027.

وأوضح الكاف أن الطلبات الأربعة مقدمة من طرف الجزائر و مصر و بوتسوانا و ملف مشترك من (كينيا وأوغندا وتنزانيا)

وحدد الكاف يوم 23 ماي المقبل موعدا نهائيا لتقديم وثائق طلبات الاستضافة من الدول الراغبة في تنظيم المسابقة، بما في ذلك (اتفاقية الاستضافة، اتفاقية المدن المضيفة، الضمانات الحكومية)، على أن يقوم الكاف بزيارات تفتيشية للدول يوم 1 يونيو القادم.

يذكر أن النسخة الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية أقيمت في الكاميرون عام 2022، فيما تقام النسخة القادمة عام 2024 في كوت ديفوار.

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