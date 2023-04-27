دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن .. هذه شروط الاستفادة

هبة بريس

تستمر النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، في الاستفادة من الدعم المباشر الذي خصصته الحكومة لهؤلاء النساء في تاريخ 30 نونبر 2022، وذلك بعد دخول المرسوم المتعلق بسن تدابير مؤقتة للاستفادة من الدعم حيز التنفيذ.

وجاء في المرسوم الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7188، تستفيد من الدعم المذكور، النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام.

واشترط المرسوم للاستفادة من الدعم المباشر المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذة، أن تكون أسرة الأرملة مقيدة في السجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18.

كما اشترط أن تكون مستوفية للعتبة المشار إليها في المادة الأولى، وأن تستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 4 دجنبر 2014، مبرزا أن العمل بهذا المرسوم سيتم ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

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