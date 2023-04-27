مكناس.. إيقاف طبيب ومساعدته متلبسين بإجراء عملية إجهاض لقاصر
هبة بريس
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، زوال اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، من توقيف طبيب بالقطاع الخاص ومساعدته، يبلغان من العمر 71 و64 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ممارسة الإجهاض بشكل غير مشروع.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بداخل مصحة خاصة بمدينة مكناس، وهما في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل فتاة قاصرة تبلغ من العمر 15 سنة، بحضور والدتها وسيدة من معارفهما.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع القاصرة ووالدتها والسيدة التي كانت برفقتهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
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12 تعليقات
مادام كانت والدتها حاظرة والبنت قاصر لماذا كل هاده الفظيحة والشوها ومجتمعنا لايرحم استرو يستركم الله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الاجهاض حرام شرعا ..
شكرا للشرطة على هذه المهمة تحت شعار لي فرط اكرط ..
الزنى و قتل النفس كلها اعمال يعاقب عليها القانون .لاحول و لا قوة الا بالله…
الإنسانية تباع وتشترى بالنقود..
هناك العديد من الاطباء يقوموا بمثل هذا العمل الشنيع تحت أعين السلطات ..
هناك اطباء يشتغلون بدون ضمير . شواهد طيبة. الاجهاض. اخطاء طبية اثناء العمليات ..
جرائم الاطباء لا تعد ولا تحصى..
حسبي الله ونعم الوكيل.ما هذا الزمان لشبابنا المنحرف ..
اعمال محصورة يقوم بها خصوصا القاصرين ..
يجب معاقبتهم لان هناك من الاطباء من يستعمل الاجهاض كتجارة لعمله ..
شكرا للشرطة على مجهوداتها من اجل توقيف هذا الطبيب المجرم..