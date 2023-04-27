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موجة الحرارة تدفع سكان المدن الساحلية للنزوح باكرا نحو الشواطئ

2023-04-27 / 15:35
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تشهد عديد مدن المملكة خلال الأيام الأخيرة موجة حرارة غير اعتيادية في مثل هاته الفترات من السنة، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة فيما تبقى من أيام الأسبوع الحالي.

و في هذا الصدد، لجأ مجموعة من سكان المدن الساحلية و خاصة فئة الشباب للنزوح نحو الشواطئ في وقت باكر رغم أن الفصل ما يزال ربيعا.

و كمثال عن ذلك، شهدت شواطئ مدينة المحمدية على غرار المركز و المانيسمان و كذا شاطئ عين السبع بالدار البيضاء و سيدي رحال و غيرهم من الشواطئ القريبة من الساكنة في جهة الدار البيضاء سطات، إقبالا ملحوظا خلال اليومين الماضيين.

هذا الأمر أنعش بعض المهن الموسمية التي تنشط عادة في فصل الصيف من قبيل حراسة السيارات و الدراجات النارية و العادية، و كذا بيع المثلجات و العصائر و المشروبات الغازية و المياه المعدنية الباردة، فضلا على كراء “الباراسولات” التي تظل قائمة رغم محاربة السلطات لها.

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