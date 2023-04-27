مصرع شخصين في حادث اصطدام بمترو باريس

2023-04-27 / 14:28
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هبة بريس - وكالات

لقي شخصان، هما رجل وامرأة، مصرعهما ليلة الأربعاء-الخميس، على إثر دهسهما بواسطة عربة مترو في باريس، حسبما أفادت الهيئة المستقلة للنقل في باريس ورجال الإطفاء.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الضحيتين هما مشردان كانا تحت تأثير الكحول وقت حدوث هذه المأساة، مضيفة أن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقا قصد تحديد ملابسات هذا الحادث.

وذكرت الهيئة المستقلة للنقل في باريس أنه عند حوالي الساعة 00:45 صباحا بمحطة مترو Gaîté (الدائرة الرابعة عشر)، “نزل شخصان طواعية على السكة قبل أن تصطدم بهما عربة المترو التي كانت بصدد دخول المحطة”.

إثر ذلك، تدخلت خدمات الطوارئ بينما تم الإعلان عن وفاة الشخصين.

وبحسب كاميرات المراقبة، فقد نزلت المرأة طواعية على السكة قبل أن ينضم إليها الرجل مجهول الهوية في هذه المرحلة، بحسب مصدر بالشرطة.

وكان الضحيتان يحاولان العودة إلى الرصيف عندما وصل القطار إلى المحطة ودهسهما.

والسبت الماضي، توفيت سيدة تبلغ من العمر 46 عاما في مترو أنفاق باريس بعد أن صدمتها إحدى العربات. وعلق معطف الضحية عند نزولها من القطار، ما أدى إلى مقتلها”. وبحسب وسائل إعلام، فإنها خرجت من العربة بسرعة ليسحبها القطار عندما انطلق مجددا.

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