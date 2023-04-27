بسمة بوسيل تعلن انفصالها رسميا عن تامر حسني

2023-04-27 / 14:11
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، منذ قليل، عن انفصالها بشكل رسمي عن النجم المصري تامر حسني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية ستوري بذات المنصة:”وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب”.

ودوره، علق النجم المصري قائلا :”و چعلنا بينكم موده و رحمه ) بين الازواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا او لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا الموده والرحمة و أجمل اولاد، و سيظل بيننا الاحترام و التقدير عشرة 12 عام مش هينه ، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب و الأخ والسند و الصديق، في حفظ الله”.

هذا و قد أثارت شائعة انفصال الفنان تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة  الماضية، وذلك بعد إلغاء الثنائي متابعة بعضهما عبر موقع “إنستغرام”.

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