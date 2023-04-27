هل خرقت وزارة بنموسى قانون التعيينات في المناصب العليا? بايتاس يجيب

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الجدل الذي أثاره تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هل خرقت الوزارة قانون التعيينات في المناصب العليا ? هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح”، مسترسلا بالقول “لا أعتقد ذلك، لأن المباراة تم تنظيمها وفقا للقانون”.

وأشار بايتاس إلى أن المباراة مرت من كافة المراحل القانونية، مشددا على أن “الحكومة تعين الشخص الذي ترى أنه جدير بهذه المسؤولية”.

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