بايتاس مدافعا عن نتائج “مخطط المغرب الأخضر: “الظروف والسياقات تختلف”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الأمن الغذائي للمغاربة من الأولويات التي حرصت عليها مختلف الحكومات، لكن الظروف والسياقات تختلف.

وقال بايتلس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “قبل 3 أو 4 سنوات كنا نعيش في زمن الوفرة، كانت عدد من الأصوات تؤكد على أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في زيادة الإنتاج بشكل كبيرا جدا، لكن الذي وقع في ظل الثلاث سنوات الأخيرة عرفت بلادنا موجة جفاف شديدة وقلة التساقطات المطرية ما تسبب في انخفاض حصة الماء في القطاع الفلاحي”.

ورفض الوزير ربط الوضعية الحالية ب”مخطط المغرب الأخضر” مشددا على أن المخطط حقق نتائج إيجابية ومهمة جدا، غير أن عددا من الظروف والمدخلات تسببت في حالة الارتباك في القطاع.

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