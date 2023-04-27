بايتاس مدافعا عن نتائج “مخطط المغرب الأخضر: “الظروف والسياقات تختلف”
هبة بريس - لبنى أبروك
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الأمن الغذائي للمغاربة من الأولويات التي حرصت عليها مختلف الحكومات، لكن الظروف والسياقات تختلف.
وقال بايتلس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “قبل 3 أو 4 سنوات كنا نعيش في زمن الوفرة، كانت عدد من الأصوات تؤكد على أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في زيادة الإنتاج بشكل كبيرا جدا، لكن الذي وقع في ظل الثلاث سنوات الأخيرة عرفت بلادنا موجة جفاف شديدة وقلة التساقطات المطرية ما تسبب في انخفاض حصة الماء في القطاع الفلاحي”.
ورفض الوزير ربط الوضعية الحالية ب”مخطط المغرب الأخضر” مشددا على أن المخطط حقق نتائج إيجابية ومهمة جدا، غير أن عددا من الظروف والمدخلات تسببت في حالة الارتباك في القطاع.
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17 تعليقات
كان المخطط الأخضر قد أعطى الأولوية للفلاح المستثمر صاحب الرأسمال، قدمت له الدولة مساعدات و اعانات و تتحمل الجزء الأكبر من تمويل وسائل استغلال الأراضي الفلاحية الشاسعة الي يحصل عليها المستثمر بوسائل مختلفة مرخصة له استغلال الثروة المائية و استنزافها دون حدود ، و أحيانا بدون مقابل، كاسغلال مياه الآبار بكثافة، مما أدى الى استنزاف الفرشة المائية الجوفية ، و سمح له بحرث مزروعات تستهلك المياه بكثافة أيضا رغم تحدير المختصين منذ زمن بعيد، بينما بقي الفلاح الصغير الذي يشكل الفئة الواسعة من المجتمع بدون دعم و لا تشجيع بدون تطوير و لا عصرنة الاستغلاليات الصغيرة التي تشكل حصة الأسد في الفلاحة المغربية، بالاضافة الى معاناة الفلاح الصغير من ندرة المياه بسبب الجفاف و الاستنزاف الذي تعرض له الماء من طرف الفلاح الكبير المدعم من برنامج المغرب الأخضر، و هو ما نتج عنه تدهور الفلاحة المعيشية التي كانت سائدة و اتجاه الفلاح الصغير الى الانقراض و حل محله الفلاح الكبير و الضيعات الشاسعة التي تتجه أيضا الى الافلاس بسسب الجفاف و الاستغلال الاستنزافي لمياه السدود و المياه الجوفية.
هدا المخطط الاخضر الذي أصبح أسودا بقدرة وزير البرو البحر سابقاً زد عليه الدلاح المخطط وبذوره التي لا تنبث أين هو الدلاح اخضر اللون المسمى بالدلاح البوري الذي لا يحتاج إلا بما تجود عليه السماء من مطر وبذوره تخزن للموسم الموالي. أين هي الهندية بعدما استوردو نبتثها من المكسيك محملة بالحشرة القرمزية التي أتت على الصبار في جميع أنحاء المغرب بدون استثناء. هل هو مخطط لتدمير كل ما هو منتوج بلدي مغربي ام ماذا؟
الا ابغينا نتعاون اشوي امعا هاد الضروف انتا الجفاف كيخصنا انحيدو بعض المسائل منها عدم تشغيل المصابيح الفندقية والخصات فروبمبوانات اوزيد اوزيد
غير الله يسترنا افهاد الاعوام الاخيرة الجفاف انتاع بصح غير الله يلطف
من كان له ضمير حي وله مصداقية وشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية سيعطي قفزة نوعية جيدة واستراتجية بعيدة المدى..
كيخصنا نوعاو شوية انقلو من تبدير في المياه لان الحياة بدون ماء لاحياة لنا الله يحفض الجميع
اليد الواحدة لا تصفق ، لبناء مغرب بمخطط ناجح بمعنى الكلمة يجب حظور المصداقية وعدم اللهب وسرقة أموال الشعب.
أي مخطط المغرب الأخضر تتحدثون عنه وجميع الميزانيات سرقت وذهبت الى سويسرا ؟؟؟
لحد الآن لم اشاهد أي نتائج إيجابية ، المغرب لازال في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكل يلغي بلغاه ولا أحدا يحرك ساكنا فكيف يعقل ان يكون مغرب له مخططات استراتيجية بمفهوم مخطط المغرب الأخضر..
حقا كنطلب الله يحفض هد الوطن من كل شر ولاكن الله اعطانا اللعقل والوعي وتحمل المسؤولية علا مانحن فيه من جفاف كيخصنا اندير اليد فاليد او منديعوش الماء انها مادة حيوية مهمة في الحيات
مخطط المغرب الأخضر الذي جلب الجفاف وغلاء الأسعار للمغاربة الغيورين على بلادهم. توكل على الله يا وطني، ولا تتوكل على المسؤولين الذين خربوا البلاد والعباد والذين لا علاقة لهم بالسياسة والاقتصاد وإنما مصالحهم ومصالح أسرهم الخاصة.
عدم التصرف في المال العام وتدبيره في أشياء تافهة فتأكدوا أن المغرب سيرجع الى الوراء بكثير ما تتصورون.
ادا اردنا ان نسلك هده الاعوام من الجفاف علينا جميعا كبيرا وصغيرا كيف ما كانت ضروفنا المعيشية او المهنية الحفاظ علا مخزوناتنا المائية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المخطط الأخضر قضى على الفلاح الصغير ،كل أموال الدعم استفاد منها الأباطرة ،كيف يعقل ورقة رمادية لجرار واحد قام صاحبها بجلب أزيد من 20 آلة رش المبيدات .لأنه هناك المحسوبية والزبونية في المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لبركان.
خرج أخضر وأصبح أسودا وأشياء كثيرة تعيشها الفلاحة لايمكنني سردها كاملة تحتاج لحلقات وليس تعليقات.
المغرب يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى وأنتم تتحدثون عن المخطط المغرب الأخضر يجب إعادة النظر والحسابات..
إعادة النظر في حسابتكم والميزانيات المتخصصة لذالك ولا داعي تغطية الشمس بالغربال.
نطالب بالتغيير والاصلاح وايجاد الحلول المناسبة للوضعية الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ..