بايتاس: “السكن العشوائي نقطة سوداء على جبين الحكومات المتعاقبة”

هبة بريس - لبنى أبروك

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على تحرك السلطات العمومية لمحاربة السكن العشوائي و غير اللائق.

وأشاد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس ب”المجهود الذي تقوم به السلطات العمومية لمعالجة واحد من المشاكل الكبيرة التي تأخرت بلادنا في معالجتها والمتعلقة بالسكن غير اللائق والسكن العشوائي والتي نعترف جميعا بأنها كانت نقط سوداء على جبين الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة انخرطت في نفس مسار العمل لحلحلة هذا الملف”

وتابع بايتاس قائلا “طبيعي أن العمل الذي تقوم به السلطات يعرف في بعض الأحيان بعض المشكلات لكن أعتقد أن الغاية والهدف هو معالجة هذا الموضوع لأنه واحد من مداخل مشكلات كبيرة جدا مرتبطة بالتعليم والصحة والولوج للخدمات وغيرها.”

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