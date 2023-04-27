بايتاس: “السكن العشوائي نقطة سوداء على جبين الحكومات المتعاقبة”
هبة بريس - لبنى أبروك
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على تحرك السلطات العمومية لمحاربة السكن العشوائي و غير اللائق.
وأشاد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس ب”المجهود الذي تقوم به السلطات العمومية لمعالجة واحد من المشاكل الكبيرة التي تأخرت بلادنا في معالجتها والمتعلقة بالسكن غير اللائق والسكن العشوائي والتي نعترف جميعا بأنها كانت نقط سوداء على جبين الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة انخرطت في نفس مسار العمل لحلحلة هذا الملف”
وتابع بايتاس قائلا “طبيعي أن العمل الذي تقوم به السلطات يعرف في بعض الأحيان بعض المشكلات لكن أعتقد أن الغاية والهدف هو معالجة هذا الموضوع لأنه واحد من مداخل مشكلات كبيرة جدا مرتبطة بالتعليم والصحة والولوج للخدمات وغيرها.”
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أكثر من مليون أسرة تعيش في أحياء الصفيح وهذا راجع إلى تدهور حالتهم الإجتماعية والفقر والهشاشة.
أين هي الميزانية المخصصة لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الفقر والهشاشة الذين يقطنون في الأحياء الصفيح ؟؟؟؟ الدولة هي التي يجب عليها أن تمنح لكل أسرة فقيرة بسكن من أجل محاربة السكن العشوائي .
لازالت بعض المدن الكبرى تشهد السكن العشوائي يعني ( أحياء الصفيح) ولم يتوفروا على بنية تحتية ومدارس ومراكز الصحة والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الفقراء والمساكين…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لو نحارب السكن العشوائي ودور الصفيح سنكونوا حاربنا الإرهاب والنصب والسرقة لأن في تلك الدواوير الصفيح يكثر بها النصابين واللصوص.. فيها يولد هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي البلاد.
قلوبنا تتمزق عندما تشاهد ذالك المنظر سكن بدون بنية تحتية ، أسرة تتكون من عدة أفراد في سقف واحد أليس هذا مؤلم جدا ، تصور نفسك ياوزير السكن أنك تعيش في دور الصفيح لا ماء ولا كهرباء كيف سيكون مصيرك ؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته من طرفك؟؟؟؟
في نظري يمنع كليا بناء منازل عشوائية خارج المدار الحضري حتى نكونوا شيئا ما خففنا من هذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر بشكل كبير.
السكن العشوائي أصبح يشكل خطر على المواطنين حيث اصبحت مليئة بالمهاجرين الأفارقة الذين لا مأوى لهم ولا ملجأ سوى هذه المباني العشوائية او دور الصفيح ، والنموذج مدينة الدارالبيضاء الكبرى وفاس ايضا كسبيل المثال..
إذا كنتم فعلا تريدون محاربة ظاهرة البناء العشوائي عليكم بتعويضها ما أحسن في الجودة كما هناك قوانين يجب تطبيقها من طرف وزارة السكن ..من حق المواطن سكن مريح وذالك من مساحات خضراء ومراكز الصحة وكذالك مراكز الشرطة وخدمات عامة بجميع انواعها…
المغرب لن يتغير ولن يترك السكن العشوائي حتى تغير الحكومة ما بانفسهم وهذا خير الكلام ما قل ودل ..
نريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة وبمغرب افضل بتكثير من السابق ورئية استراتيجية تستهدف السكن الملائم للطبقة الفقيرة والكادحة والمقهورة والبسيطة..