مسرحية “لاكار” تستعد لعرض جديد بخريبكة

القسم الفني: هبة بريس

في إطار جولتها المسرحية الوطنية، تستعد فرقة الرواد للمسرح بمدينة خريبكة قريبا، لتقديم عرض آخر، لمسرحيتها الجديدة “لاگار”، وهي من تشخيص عدد من الوجوه الفنية، أبرزهم عبد الرزاق ولد عامر وهند بن جبارة ومنصور بدري وسارة فارس ، ثم كرم لمراني.

ويأتي تقديم هذه المسرحية، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ، وإنتاج ” أكت فور كومينوتي”، بعد عروض ناجحة، في كل من مدن الدار البيضاء والجديدة، وسطات وأكادير، حيث لقيت استحسانا كبيرا من قبل الجمهور، الذي تفاعل معها بشكل لافت.

هذه المسرحية الفكاهية ذات البعد الإجتماعي والإنساني والوجداني، هي من إخراج عزيز أوشنوك، تأليف عبد المجيد أدهابي، سينوغرافيا أحمد أمين الفاضلي، أنار إضاءتها الفنان جواد احديدو، موسيقى وإدارة وعلاقات عامة يونس بوجنويت، والمحافظة العامة لعبد الإله بعلوش ومهدي حداد.

العمل المسرحي، الذي أدى فيه الممثلون والممثلات أداء رفيعا، بإخراج مميز، يتناول بتشويق فني ماتع، قصة أشخاص التقوا في محطة القطار صدفة، حلمهم واحد، وهو السفر لتحقيق المبتغى، لكن الغريب أنهم التقوا في فضاء أكثر غرابة، بزواره وحراسه وتوقيته، حيث يختلط الواقع بالخيال، في قالب فني ساخر جميل، يسافر بالمتفرج الى عوالم غامضة عبر شخصيات مركبة.

ففي المحطة الغريبة، يلتقي المدمن المحبط والمتأرجح بين الرحيل والبقاء، ثم حارس المحطة الذي يحلم بالترقية، وامرأتان مختلفتان، لكن لهما قاسم مشترك عن ماض هزمهما وتنكر لهما، في هذا الفضاء يحاول الكل شرح دواعي الرحيل، لكن يأتي أمر طارئ، يخبر الحارس بزيارة مهمة، فيطلب منه رئيسه تحسين وضع المحطة، وإبعاد المتسولين والغير اللائقين، فيجد الحارس نفسه محرجا، لتتوالى عقبها الأحداث.

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