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القنيطرة.. إيقاف شخص ألحق خسائر مادية بسيارات في الشارع العام

2023-04-27 / 12:01
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، صباح اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في السكر العلني البين وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة أشخاص آخرين، على إحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي “أولاد بوعرفة” بالقنيطرة، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المعني بالأمر وهو في حالة سكر متقدمة وبحوزته سلاح أبيض، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫6 تعليقات

  2. حبوب الهولسة وشرب الخمر هي مدمر العقل وهذا ما يجعل شبابنا الطائش عدم التركيز مما يسبب خطر على المواطنين..

  3. الاشخاص الذين يقومون بعمليات التخريب في ممتلكات المواطنين يجب تشديد العقوبة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

  4. ربما قلة الأمن بتلك الأماكن العامة لهذا يجب تكثير المراقبة المستمرة في جميع أنحاء الشوارع والازقة حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق الضحايا المواطنين.

  6. جرائم احداث الفوضى في الشارع العالم يجب على الحكومة أن تضع حدا لوقف هذه الأفعال اللاخلاقية في حق المواطن المغربي.

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