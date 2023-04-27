واتساب خاصية جديدة
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“ميتا” تسمح باستخدام حساب “واتساب” عبر 4 هواتف

2023-04-27 / 11:48
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هبة بريس - وكالات

أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة “ميتا” مالكة تطبيق “واتس آب” للمراسلة الفورية، أنه بات بالمقدور استخدام التطبيق عبر 4 هواتف ذكية في آن واحد.

وقال زوكربيرغ في منشور عبر حسابه في “فيسبوك” معلنًا الميزة الجديدة: “بدءًا من اليوم، يمكنك تسجيل الدخول إلى نفس حساب (واتس آب) على ما يصل إلى أربعة هواتف”.

وتييح هذه الميزة للمستخدمين بربط جهازهم الذكي الرئيسي مع 3 أجهزة أخرى في حساب “واتس آب” واحد، إلى حد أقصى.

وبحسب الشركة، ستكون كل نسخة من الحساب على أي هاتف من الأربعة المرتبطة بذات التطبيق مستقلًا بذاته وستكون المحادثات فيما بينها مؤمنة بالتشفير الثنائي

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