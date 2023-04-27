صورة تعبيرية

تفكيك خلية إرهابية موالية ل”د.اعش” في مدن مختلفة

2023-04-27 / 11:04
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هبة بريس - الرباط

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، من توقيف 13 شخصا موالين لما يسمى ب”تنظيم الدولة الإسلامية” الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 19 و 49 سنة.

وأوضح بلاغ للمكتب أن النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف قد قامت بالإشراف المباشر على إجراأت التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، وذلك في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء، وبني ملال، والمحمدية، وخنيفرة، وتمارة، وتيفلت، وطنجة، والقصر الكبير، والريصاني وبركان.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطب لمنظري الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، إلى أن بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”، حيث انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات

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‫8 تعليقات

  3. معرفنا منين نحديو راسنا واش من شفارا والفوضا لي امعمرا اللبلاد بالسلاح الابيض ولا من الارهابيين لي خرجونا من جنب الله يلطف او يحفض الجميع

  4. الله ايكون امعا اهل الامن انتاع اللبلاد ياربي والشكر لهم علا حرسهم لي هدا البلد

  5. راه كيخصنا كولنا نتعاون في ستيقرار وامن البلاد اي حاج شك فيها الواحد ايبلغ بيها راها مسؤوليتنا اجميع اللهم اهدينا واهديهم يارب

  8. ياربي السلامة الله يبعد ابلاهم اعلا بلانا او ربي يفضحهم فين ماكانو ربي يحفض هاد الوطن

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