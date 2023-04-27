انهيار مقلع للرخام بخنيفرة.. انتشال جث.ة من تحت الأنقاض

هبة بريس

تمكنت فرق الإنقاذ، صباح يومه الخميس، من انتشال جثة شخص من تحت أنقاض مقلع للرخام انهار قبل 3 أيام، بجماعة سيدي لامين في إقليم خنيفرة.

وأفادت مصادر محلية، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة الهالك ويدعى “المعطي” في الاربعينيات من عمره، بعد مجهودات متواصلة لأيام.

وأضافت ذات المصادر، أن المصالح المعنية نقلت جثة الهالك الذي كان يشتغل قيد حياته سائقا لآلة الحفر، لمستودع الأموات، وسط حزن وصدمة أقاربه وساكنة المنطقة الذين فجعوا بالواقعة.

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