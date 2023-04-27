قادير دوغلو و نسليهان أتاغول يخرجان عن صمتهما و ينفيان خبر الخيانة

2023-04-27 / 12:06
3
القسم الفني: هبة بريس

بعد ان ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي انتشرت للممثل التركي قادير دوغلو، زوج النجمة التركية نسليهان اتاغول، مع إمرأة مجهولة الهوية حيث أوحت اللقطات كأنهما يقبلان بعضهما في أحد الأماكن.

خرج كل من قادير دوغلو وزوجته نسليهان أتاغول عن صمتهما ليضعا حدا لجميع الأخبار المتداولة، من جهتها، أكدت نسليهان أن الموضوع ليس إلا محادثة عادية في بيئة صاخبة ولا يوجد خيانة.

من جانبه، لفت قادير دوغلو ان في تلك الليلة تحدّث الى ما فوق الـ 80 شخصًا غير تلك المرأة، مشددًا أنه يتحدّث مع أي شخص يريد التحدث معه والموضوع مجرّد محادثة عادية ولا توجد خيانة.

وعن الاخبار التي انتشرت عن انه متزوج من أخرى، أكد أن ليس لديه زوجة سوى نسليهان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسرحية “لاكار” تستعد لعرض جديد بخريبكة

مسرحية “لاكار” تستعد لعرض جديد بخريبكة

2023-04-27 / 15:03
Photo of بسمة بوسيل تعلن انفصالها رسميا عن تامر حسني

بسمة بوسيل تعلن انفصالها رسميا عن تامر حسني

2023-04-27 / 14:11
Photo of في الحلقة الأخيرة.. تيليلا” تحظى بتفاعل الجمهور وتحقق نسب مشاهدة عالية

في الحلقة الأخيرة.. تيليلا” تحظى بتفاعل الجمهور وتحقق نسب…

2023-04-27 / 11:15
Photo of خيانة قادير لـ نسليهان أتاغول حديث مواقع التواصل الاجتماعي

خيانة قادير لـ نسليهان أتاغول حديث مواقع التواصل الاجتماعي

2023-04-27 / 09:33
Photo of المخرج سعد الشرايبي ضيف ملتقى سينما المجتمع السابع ببئر مزوي

المخرج سعد الشرايبي ضيف ملتقى سينما المجتمع السابع ببئر…

2023-04-26 / 16:31
Photo of جاكوب الفنان یعید روحي جده وأمه للمدینۃ العتیقۃ للدار البیضاء

جاكوب الفنان یعید روحي جده وأمه للمدینۃ العتیقۃ للدار…

2023-04-26 / 15:53
Photo of هل فعلا “مروى لود” متهمة بالسحر للفنان “لارتيست”؟

هل فعلا “مروى لود” متهمة بالسحر للفنان “لارتيست”؟

2023-04-26 / 15:14
Photo of سلف” لمخرجه حميد زيان من عرضه ما قبل الأول بكندا إلى سهرة العيد

سلف” لمخرجه حميد زيان من عرضه ما قبل الأول…

2023-04-26 / 12:22
Photo of “زيديني”..دنيا بطمة تستعد لطرح جديدها الفني

“زيديني”..دنيا بطمة تستعد لطرح جديدها الفني

2023-04-26 / 11:30
Photo of عن دبلجة “بنات العساس”..الناقد واكريم:” سيفقد جزءا من هويته المغربية”

عن دبلجة “بنات العساس”..الناقد واكريم:” سيفقد جزءا من هويته…

2023-04-25 / 20:21

‫3 تعليقات

  1. وهل هذا خبر يستحق أن تلوتوا به موقعكم النثن اصلا بأخبار لا طائل من ورائها.

  3. من هؤلاء هل كاتب هذ المقال عايش في تركيا او كيتفرج في المسلسلات التركية بزاف ما المفيد في هذ الخبر؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق