ناقشوا مستجدات الدخول الجامعي.. ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات

هبة بريس

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي اجتماعا لرؤساء الجامعات، أمس الأربعاء 26 أبريل 2023.

وقد خصص هذا الاجتماع للتداول بشأن تقدم مجموعة من المشاريع التي سيتم تنزيلها في إطار الإصلاح البيداغوجي الجديد، وذلك تتويجا لسلسلة من اللقاءات التشاورية بين مختلف المتدخلين في المنظومة.

وقد شكل موضوع إحداث مراكز للتميز داخل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، المحور البارز لهذا الاجتماع، والتي تروم إطلاق مسارات جديدة للتميز الأكاديمي و العلمي ابتداء من مستوى باك + 2.

كما تمت مناقشة الشق المتعلق بسلك الإجازة، حيث سيشهد الدخول الجامعي المقبل برمجة تخصصات مبتكرة تتلاءم تكويناتها والحاجيات الوطنية وتتيح للشباب آفاقا واعدة للاندماج في سوق الشغل.

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