خيانة قادير لـ نسليهان أتاغول حديث مواقع التواصل الاجتماعي

القسم الفني: هبة بريس

راجت في الآونة الأخيرة، أخبار تفيد خيانة الممثل التركي قادير دوغلو لزوجته الممثلة نسليهان أتاغول، بعد أن ظهر في صور ومقاطع متداولة وهو يعانق فتاتين، في أحد الملاهي الليلية، بوضع “رومانسي” و”حميمي”.

وانتشرت صور قادير دوغلو في أماكن مختلفة رفقة امرأتين غريبتين، لم تكشف الكاميرا تفاصيل وجهيهما بصورة كاملة، حيث ظهر معهما وهو يُراقصهما في أحد أماكن السهر بمنطقة إزمير.

قادير دوغلو لفت الأنظار بالوضع الحميمي الذي اتخذه مع المرأتين، وقد كشفت الصحافة التركية أنّ هناك علاقة عاطفية تجمعه مع إحداهما، دون علم نسليهان أتاغول، زوجته الحالية.

هذا،و قد أثارت هذه الصور جدلاً واسعاً بين محبي الثنائي الشهير، اللذين اشتهرا بمشاركتهما في مسلسلات ناجحة مثل: “فاطمة” و”الحب الأعمى”.

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