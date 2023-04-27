في الحلقة الأخيرة.. تيليلا” تحظى بتفاعل الجمهور وتحقق نسب مشاهدة عالية

نجلاء مزيان: هبة بريس

توجت سلسة “تيليلا” إخراج حميد زيان، سيناريو نرجس المودن، وإنتاج “نيلمو بروديكسيون، فرجتها الممتعة على القناة الأمازيغية، بتقديم حلقتها الأخيرة، في أجواء عاطفية مشحونة ومؤثرة، جعلت من البطلة أيقونة إبداعية رسمت للمشاهدين، أسمى قيم التضحية والصبر وفرض الذات في المجتمع.

بهذه السلسلة التي لعبت بطولتها الممثلة رجاء خرماز وسعيد عامل، إلى جانب خديجة أطلس، ومريم عسال، وسلمى محطان، وفاطمة عجاجة، علي المصوبري ونبيل واسو، ومحمد عتيق وآخرين، تكون نرجس قد جمعت بين الكتابة والإنتاج، وربطت بقوة، وشائج المشاهدين الى عوالم إنسانية واجتماعية، تتصارع فيه قيم الخير والشر، وذلك في قالب فني ورؤية إخراجية مميزة.

ونجحت نرجس في هذه الكوميديا الرومانسية الناطقة باللهجة الأطلسية، ولأول مرة في تاريخ الدراما الأمازيغية، في نقل عوالم مجتمعية فريدة وكونية، من خلال اقتباس وإعادة تشخيص حبكة الرواية العالمية الشهيرة” إما” للكاتبة الإنجليزية دجين اوستين، فضلا عن تحقيقها نسب مشاهدة عالية.

و كتبت نرجس العديد من الأعمال التي لاقت صدى طيب، منها مسلسل “بنات لالة منانة”، و”دار الغزلان”، ومسلسل “حياتي”، وعشر حلقات من سلسلة “زينا”، و”فرصة العمر” للقناة الامازيغية وهي سلسلة ناطقة بالريفية، فضلا عن فيلم “ذاكرة الحب”، و”دموع وردة” مع القناة الثانية سنة 2019.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0