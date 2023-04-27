بايدن: ترامب شخص خطر على الديمقراطية

هبة بريس - وكالات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، بأنه “خطر على الديمقراطية” في الولايات المتحدة.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، مساء الأربعاء، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، بحسب “فرانس برس”.

وقال بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، إنه يشعر أنه بحالة صحية جيدة ومستعد لمواجهة أخرى محتملة مع الرئيس السابق ترامب.

وأضاف جو بايدن أنه يعرف ترامب جيدا و”الخطر الذي يمثله على الديمقراطية” في البلاد.

وأعلن جو بايدن رسميًا، الثلاثاء، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

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