الجديدة.. تبادل العنف بالشارع العام يجر 4 أشخاص للاعتقال
هبة بريس
تفاعل الأمن الإقليمي بالجديدة، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء، يظهر فيه أشخاص يحوزون أسلحة بيضاء وكلابا من فصائل شرسة ويتبادلون العنف بالشارع العام بحي المطار بالمدينة.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمدينة الجديدة مساء يوم الأحد 23 أبريل الجاري، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات بخصوصها عن توقيف أربعة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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16 تعليقات
يجب التحلي بالصبر والتنازل عن الحقوق وعدم الشجار ..
احداث الضوضاء في الشارع العام يضر بالساكنة ويهدد سلامتهم ..
يجب ايداعهم السجن جميعا..
السيبة في الشارع العام.يجب ان تكون دوريات أمنية دائمة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم شيء مؤسف جدا..
نتمنى من السيد حموشي عبداللطيف ان يكثف جهوده من أجل القضاء على هاته الميكروبات الضارة بالمجتمع..
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل والله لا يتشرف بهم الإسلام ولا المسلمين، ما أحقرهم من ذكور لأنها تنعدم فيهم الرجولة، والله إن لم يكن مثل هؤلاء الجهالة فيما بيننا لما حكمنا الغرب ولا تجرأ ماكرون الشيطان على شتم سيدنا محمد، صلى عليك الله يا خير الورى ..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
تحية تقدير واحترام للشرطة على تفاعلها السريع للقبض على هاؤولاء المجرمين..
اللهم احفظ الأعين الساهرة على سلامة المواطنين والبلاد..
الله يهدي مخلق راه بزااااااف هد شي احشوما هد المضاهر الا اخلاقية عيب اوعار
حسبنا الله ونعم الوكيل فهاد الشباب الطائش ارحنا اعيينا من هد اللخلايعا انتاع اللوماس او اللكلاب ابلادنا مشي انتاع هد شي
واش ولينا عايشين فغابا غير الي ناد ايدير مابغا السلاح الابيض ولا هازو ابنادم امعاه ابحل شي استيلو افجيبو خاص ابحال هد البشر العقوبة السجنية مدة اطول لعلا وعسا يتقو الله
الله ايكون فعون الشرطة اشحال قدهم ماينقيو افهاد اللبلاد اللهم هدا منكر
خاصهم يتعاقبو او ميشفوش النور انتاع الله باش يعرف بحق الحرية لي معطيينهاش قيمة
الواحد او كان جتو افصحتو مغديش ايقد ايدير هد اتفرعين فالناس او هد الرعب ان ألله يمهل ولا يهمل غدي ايج اعلهم انهارهم الي ايندم فيه