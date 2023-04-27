الجديدة.. تبادل العنف بالشارع العام يجر 4 أشخاص للاعتقال

هبة بريس

تفاعل الأمن الإقليمي بالجديدة، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء، يظهر فيه أشخاص يحوزون أسلحة بيضاء وكلابا من فصائل شرسة ويتبادلون العنف بالشارع العام بحي المطار بالمدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمدينة الجديدة مساء يوم الأحد 23 أبريل الجاري، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات بخصوصها عن توقيف أربعة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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