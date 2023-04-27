إيداع مبديع وآخرين بسجن عكاشة

2023-04-27 / 08:19
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هبة بريس - الرباط

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ليلة الأربعاء-الخميس، بايداع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع وآخرين بسجن عكاشة .

وجاء قرار قاضي التحقيق، بعد الاستماع لمبديع وآخرين لساعات يوم أمس الأربعاء، من أجل تهم تتعلق بإختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك خلال فترة ترؤسه لبلدية الفقيه بنصالح، بالإضافة إلى تورطه في تقديم شواهد طبية صورية للمصالح المختصة باستمرار.

وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع.

وقال الغلوسي “لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.

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‫15 تعليقات

  5. قرار شجاع ومسؤول من طرف الوكيل العام ،اللهم وفر من امثاله في مختلف القضايا المشابهة وما اكثرها مع الاسف…

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  6. نتمنى من القضاء ان يلتزم بما تدعيه هاته المهنة من حياد ونزاهة لإعطاءها المكانة المنوطة بها لردع الفساد والريع السياسي الذي عم في البلاد ..

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  9. لازال هناك العديد من مختلسي المال العام نتمنى من الشرطة القضائية أن تضع أعينها عليهم ..

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  11. يقول من مغاربة العالم مضلوم من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب وما اكتر ضحاياه:

    جميل جدا ولكن يجب محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان المواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين انشري يا هبة بريس العزيزة

  13. هذا الانسان متكبر ولا يعترف بالقضاء و يرى المواطنين كجراثيم. السبد la folie des glandeurs سقط في الفخ. اتمنى ان ينال جزاءه المستحق.فليكن عبرة للاخرين.
    شكرا لصاحب الجلالة.الشعب ينتظر منك المزيد.

  14. اين القضاء في سجن اخنوش في اختلاسات الخط الاخضر لما كان وزيرا الفلاحة مدة طويلة ملايير سرقت والمغرب اصبح يعاني التصحر والجفاف وانقراض الفلاحين واعادة تربية المغاربة . واين محاسبة اخنوش اين لك هذا قبل ان يكون وزيرا الى الان .فمروكو مول ملكه من ملايير الخط الاخضر

  15. خبر مفرح طال انتظاره، اذا لم يتدخل صاحب الجلالة لتطبيق العدالة على هؤلاء فستنتهي الجلسات بتبرءته باسم صاحب الجلالة وكان شيءا لم يقع،يجب تجريده من جميع ممتلكاته هى اصلا للشعب وايداعه السجن مع تطبيق القانون على أمثاله.

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