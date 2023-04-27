طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة إلى محليا جد حارة بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وبملوية، وبالجنوب – الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية الجنوبية والوسطى وبالواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا فوق الأطلسين الكبير والمتوسط مع نزول قطرات مطرية متفرقة واحتمال رعد، إضافة إلى هبات رياح نوعا ما قوية قرب السواحل الوسطى ومحليا بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس ، وما بين 19 و 26 درجة بالسايس، والريف الغربي، وبملوية، وبالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وبالجنوب – الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 14 و19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فسترتفع بصفة تدريجية محليا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.

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