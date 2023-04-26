سيتي يضرب أرسنال بقوة ويهدد حلمه بلقب الدوري الإنكليزي

هبة بريس

تفوق مانشستر سيتي مجدداً على ضيفه أرسنال وحقق فوزه الثالث عليه هذا الموسم باكتساحه 4-1 الأربعاء في المرحلة 33، ليهدد جدياً حلم “المدفعجية” بلقب أول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم منذ 2004.

وبعدما عاد منتصراً من “ستاد الإمارات” 1-صفر في الدور الرابع من الكأس، فاز سيتي على أرسنال 3-1 على ملعب الأخير أيضاً في 15 فبراير في المباراة المؤجلة من المرحلة 21، قبل أن يضربه مجدداً الأربعاء بالأربعة، بينها ثنائية للبلجيكي كيفن دي بروين وهدف قياسي للنروجي إرلينغ هالاند.

ودخل الفريقان المباراة والفارق بينهما خمس نقاط بعدما كان 11، وذلك نتيجة اكتفاء أرسنال بالتعادل في مراحل الثلاث الماضية، فيما كان سيتي قادماً من ستة انتصارات متتالية في الدوري وبمعنويات التأهل الى نصف نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس إنكلترا أيضاً.

وخرج الفريقان من المباراة وأرسنال في الصدارة بفارق نقطتين فقط عن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي لعب أيضاً مباراتين أقل من فريق مواطنه ومساعده السابق ميكيل أرتيتا، ما يجعل الـ”سيتيزينس” مرشحين بقوة للاحتفاظ باللقب وإنهاء حلم الفريق اللندني بتتويج أول منذ 2004.

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